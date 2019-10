Salzburgo quase surpreende campeão europeu em casa

O Liverpool teve de suar para vencer o RB Salzburgo, esta quarta-feira, por 4-3, em Anfield, em jogo a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipa de Jurgen Klopp, campeã europeia em título, entrou muito forte e já vencia por 3-0 aos 36' minutos, com golos de Sadio Mané, Robertson e Mohamed Salah.

A formação suíça, que goleou o Genk na primeira jornada por 6-2, respondeu de igual medida e empatou a partida: Hee-Chan, aos 39', Minamino, aos 56', e Haland, aos 60' marcaram os golos.

No entanto, os "reds" chegaram mesmo à vitória com o "bis" de Mohamed Salah, aos 69' minutos. Roberto Firmino esteve em grande destaque na partida, com três assistências para golo.

Com este resultado, o Liverpool soma os primeiros pontos na fase de grupos e ocupa a terceira posição, com os mesmos que o segundo classificado, o Salzburg. Nápoles lidera, com quatro, e Genk soma apenas um ponto, no último posto.