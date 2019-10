Dortmund vence em Praga com "bis" de defesa

O Borussia Dortmund venceu, por 2-0, no terreno do Slavia de Praga, na partida da segunda jornada da Liga dos Campeões.

O homem-golo da formação alemã foi um nome pouco comum: o lateral-direito Hakimi, que apontou os dois golos da vitória em Praga.

Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90' minutos na frente de ataque da equipa do Dortmund. Com este resultado, o Dortmund soma a primeira vitória no grupo, depois de ter empatado com o Barcelona na primeira ronda.

