Atenção, Benfica. Lyon vence em casa do RB Leipzig

O Lyon venceu em casa do RB Leipzig, por 2-0, em jogo a contar para o grupo do Benfica na Liga dos Campeões.

Depois de um empate caseiro contra o Zenit na primeira jornada, a formação francesa conseguiu vencer pela primeira vez, com golos de Memphis Depay, aos 11' minutos, e Martin Terrier, aos 65' minutos.

Com este resultado, Zenit e Lyon partilham a liderança do grupo G, com quatro pontos, RB Leipzig mantém os mesmos três pontos, na terceira posição, e o Benfica segue com zero pontos amealhados.

Outros resultados:

Lille 1-2 Chelsea

Barcelona 2-1 Inter de Milão

Valência 0-3 Ajax