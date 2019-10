Produção renovável representou 45% da energia consumida entre janeiro e setembro

A produção renovável foi responsável por 45% da energia consumida em Portugal até setembro. Ainda assim, o gás natural foi o mais usado, representando 32% do abastecimento nos primeiros nove meses de 2019.

Seguem-se as energias verdes, com a eólica à cabeça, responsável por 24% do consumo, seguida da hidroelétrica (14%).

Só depois surge o carvão, que este ano registou uma queda na produção, sobretudo em agosto, quando "as centrais tiveram a utilização mais baixa de sempre no sistema nacional", indicou a REN - Redes Energéticas Nacionais esta quarta-feira em comunicado. Até setembro, o carvão representou 12% da energia gasta.

Com produção residual surgem ainda a biomassa (5%) e as fotovoltaicas (2,3%). A par disso, Portugal importou 11% da energia consumida até ao final do mês passado.

Em setembro, adianta a REN, o consumo energético diminuiu mais de 3%, devido às temperaturas registadas e aos dias úteis deste ano. Sem este efeito, o recuo é de 1%, pelo que as energias renováveis continuam a ultrapassar as não renováveis no abastecimento.