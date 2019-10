Crise? Qual crise? Há mais Ferraris e Lamborghinis na estrada

Se sente que tem visto mais carros de luxo nas ruas ao longo deste último ano, é sinal que anda atento.

As vendas de carros de marcas de luxo, como Lamborghini, Ferrari e Bentley aumentaram 58,6% em relação ao ano passado, segundo dados avançados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias.

Segundo o mesmo jornal, e usando por base apenas os preços dos modelos mais baratos, isso traduz uma despesa de cerca de 13,5 milhões de euros.

Ainda assim, dado o valor dos carros, não estamos perante uma invasão de carros de luxo nas estradas portuguesas. A Ferrari é a marca que mais vendeu desde o início do ano, com 21 unidades, seguida da Bentley, com 19 e da Lamborhini, com 18.