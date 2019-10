“Sofremos golos que nos deitaram abaixo"

Raul de Tomás

“Não foi um bom jogo da equipa, não conseguimos tirar nada do jogo. Perdemos muitas ocasiões, infelizmente o meu golo não serviu para nada e há que continuar a trabalhar. Vida complicada? Temos aspirações… Até não haver mais pontos não podemos dizer que estamos fora, vamos tentar até ao final”, disse à TVI.

Jardel

“Entrámos muito bem no jogo, controlámos, em cima deles… Infelizmente uma saída nossa deu errado, sofremos golos que nos deitaram um pouco abaixo. Nunca deixámos de acreditar, procurámos o golo e na segunda parte acredito que sofremos em dois erros nossos. Foi demérito nosso e não mérito deles. Este jogo já passou, agora é corrigir e continuar a trabalhar”, em declarações à Eleven Sports.

Gabriel

“Baixámos o ritmo e custou a pegar no jogo de novo. Expusemo-nos um pouco mas temos de levantar a cabeça e seguir o trabalho que estamos a fazer e em que acreditamos. Sabíamos que devíamos aproveitar as nossas alas que têm uma chegada boa no ataque. Tentámos, mas não foi possível sair daqui com um resultado positivo", referiu à Eleven.

O Benfica perdeu na Rússia por 3-1 e complicou as contas na Liga dos Campeões.