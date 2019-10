Exemplo aos graúdos. Sub-19 do Benfica atropelam o Zenit

A equipa de sub-19 do Benfica arrasou o Zenit, esta quarta-feira, com uma goleada por 1-7, na Rússia, na segunda jornada da fase de grupos da Youth League.

O marcador foi inaugurado logo aos dois minutos, por intermédio de Umaro Embaló, assistido por Ronaldo Camará. Ao minuto 17, Tiago Gouveia aproveitou um erro defensivo do Zenit para dilatar a vantagem e, cinco minutos depois, de penálti, Tiago Dantas deu contornos de goleada ao resultado.

O Benfica começou a segunda parte como arrancara a primeira e marcou três golos de quatro em quatro minutos. aos 48, Camará tabelou com Embaló e fez o quarto dos encarnados. Aos 52, Tiago Gouveia bisou. Aos 56, Gonçalo Ramos cabeceou com sucesso um canto apontado por Tiago Dantas.

Aos 75 minutos, João Ferreira fez penálti e, na conversão, Simutenkov apontou golo de honra do Zenit. Porém, o Benfica não permitiu que os russos saíssem de campo com esse pequeno alívio: aos 81 minutos, Jair Tavares atirou de longe, para fazer o sétimo golo dos encarnados.

Esta foi a segunda vitória do Benfica em dois jogos, o que lhe vale a liderança, provisoriamente isolada, do grupo G, com seis pontos. O Zenit é último classificado, sem pontos. Lyon, que tem três pontos, e Leipzig, que não tem nenhum, jogam esta quarta-feira.