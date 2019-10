Cova da Piedade quer tombar o campeão nacional na Taça de Portugal

Edgar Rodrigues, diretor do Cova da Piedade, sonha com uma vitória frente ao Benfica, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Em declarações à margem do sorteio, o dirigente do emblema da II Liga admite as poucas probabilidades de seguir em frente.

"É uma honra jogar contra o campeão nacional. É de destacar a expressão nacional e internacional que o Benfica tem. Sabemos que as hipóteses são diminutas, mas também sabemos o valor dos nossos jogadores. Vamo-nos agarrar às pequenas probabilidades para disputar o jogo e sonhar para que possa haver Taça", disse.

Já Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, garante que será um jogo difícil frente ao Cova da Piedade, e promete uma equipa com responsabilidade e respeito pelo adversário.

"É um clube que temos todo o gosto em visitar. Será um jogo difícil, porque é um jogo de Taça de Portugal, que merece uma festa e envolvimento de todos os participantes. Vamos encarar o jogo com grande responsabilidade, máximo respeito, mas para ganhar, obviamente", remata.