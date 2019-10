Bruno Lage. "Quando os jogadores não fazem aquilo que preparamos, aqui estou para assumir a responsabilidade"

O treinador do Benfica reconhece que ofereceram o primeiro golo e isso deixou o adversário confortável.

Em declarações à Eleven Sports, Bruno Lage acrescenta que o segundo e o terceiro golo surgiram de desatenções terríveis”.

O técnico encarnado refere que “o que nos marcou foi o primeiro golo e a forma como sofremos o segundo golo e o terceiro”. “Isso matou a nossa estratégia”, reconhece.

Lage explica que a ideia do Benfica na Rússia era “ter muita bola e estar sempre instalados no meio-campo ofensivo”.

“Fico triste pela forma como sofremos os golos, o que deitou por terra a nossa estratégia”, acrescentou.

Já na flash interview da TVI, Bruno Lage foi mais explícito: "Fui eu que defini a equipa, fui eu que escolhi o onze, sou eu que defino a estratégia e, como tal, aqui estou eu para assumir tudo o que aconteceu em campo. É um facto, não podemos fugir à realidade, essencialmente porque tínhamos o plano bem vincado e preparámos-nos muito bem para isso. Como disse ontem, estávamos preparados para jogar em 4x4x2 e com a pressão alta de dois avançados e um médio por dentro. A nossa estratégia era seguir sempre por fora, à largura, sair do guarda-redes para o lateral. Há uma bola que vai para dentro e dá uma oferta daquelas. Nunca individualizo, mas quando os jogadores não fazem aquilo que preparamos, aqui estamos para assumir a responsabilidade. É um facto como sofremos o primeiro, depois o autogolo e depois a forma como concedemos o terceiro, deitou por terra todas as nossas aspirações"

O Benfica perdeu na Rússia por 3-1 e sofreu a segunda derrota na Liga dos Campeões, complicando e muito as contas para a qualificação.