Benfica proibido de perder na Rússia

João Alves alerta que para continuar na discussão pelo apuramento na Liga dos Campeões, o Benfica tem de corrigir a derrota com o Leipzig, sofrida na 1.ª jornada, com "um bom resultado" em São Petersburgo, esta noite, frente ao Zenit. E o antigo jogador dos encarnados acredita que a equipa de Bruno Lage tem todas as condições para o conseguir.

"O Benfica tem argumentos para vencer o Zenit. Se quiser continuar na prova tem de fazer bom resultado na Rússia. O Benfica tem um bom lote de jogadores. Poderá não estar no seu melhor momento de forma, mas tem os seus argumentos, discute sempre os resultados e não ficaria admirado se fizesse um brilharete na Rússia", diz João Alves, em entrevista à Renascença.

André Almeida não é opção para o treinador encarnado devido a lesão, uma ausência que, na opinião do treinador, "irá fazer falta ao Benfica por ser um jogador que dá experiência à equipa", algo que outros jogadores não dão.



Sobre as opções no ataque, João Alves duvida que Vinícius possa jogar com Seferovic. Na sua perspetiva são avançados que ocupam os mesmos espaços e, nesse sentido, levanta a possibilidade de Lage regressar à fórmula Raul de Tomás/Seferovic.

"Há a versão que iniciou o campeonato [De Tomás/Seferovic], que não está esgotada, embora fique a dever, como é óbvio, à dupla do ano passado [Félix/Seferovic]. O Bruno Lage tem de encontrar uma solução em que o Benfica seja equilibrado quando não tem bola e que seja uma equipa capaz de fazer golos. O Benfica tem de ganhar este jogo na Rússia, porque se não ganhar ficará com poucas possibilidades de ser apurado", conclui.

O Benfica-Zenit, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, está agendado para esta noite, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.