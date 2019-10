Trienal de Arquitetura regressa com cinco novas exposições

Os espaços do MAAT, Museu de Arte Contemporânea, Garagem Sul do Centro Cultural de Belém, Culturgest e Palácio Sinel de Cordes acolhem as exposições que celebram a arquitetura. Mas não pense que tem de ser arquiteto para as ver. Qualquer pessoa poderá visitar estas exposições que têm este ano como tema “A poética da razão”

Uma das novidades deste ano é que se quiser visitar as 5 exposições poderá comprar um passe geral que lhe dá acesso a todas as exposições durante os 61 dias do evento. E há muito por onde escolher, desde logo uma exposição na Garagem Sul do CCB dedicada a “Agricultura e Arquitetura: Do Lado do Campo” comissariada por Sébastian Marot que explicou na apresentação á imprensa que “a agricultura como a arquitetura enfrentam hoje grandes mudanças”

A reflexão segue em outras exposições como a que marca o regresso da Trienal á Culturgest e que tem uma pergunta como título: “O que é o Ornamento?”. A mostra comissariada por Ambra Fabi e Giovanni Piovene tem a mais valia de ter o desenho expositivo de Richard Venlet. O arquiteto José Mateus explica que esta exposição “tem dois níveis de leitura” , por um lado o “conteúdo” das seis salas, por outro “a arquitetura” da mostra pensada pelo artista.

No programa da Trienal de Arquitetura há outras propostas que passam por um ciclo de conferências que terá lugar na Gulbenkian e que decorrem de 28 a 30 de novembro; o lançamento de livros que nas palavras de José Mateus serão “de bolso” e não os tradicionais catálogos das exposições. Serão também atribuídos vários prémios, um deles, o principal, à arquiteta Denise Scott Brown. Paralelamente, o Cinema Ideal em Lisboa irá exibir em estreia nacional o filme “Ornamento e Delitto”. O filme produzido para a Trienal de Milão de 1973 será mostrado entre os dias 4 e 9 de outubro

Todos os detalhes sobre a programação da Trienal podem ser consultados aqui