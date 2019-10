Luís Vidigal apela à união dos sportinguistas

Luís Vidigal veste a pele de adepto do Sporting para apelar "à união de todos os que amam o clube". "Só com vitórias se consegue estabilidade. O apelo, como sportinguista, é que os adeptos, os sócios, os que amam o clube que estejam a favor do clube", sublinha, em entrevista a Bola Branca.

O antigo jogador e dirigente do Sporting adverte que "não podem ser os sportinguistas a criar obstáculos para que as coisas aconteçam". "Entendo a frustração, pela falta de resultados, mas temos de estar juntos numa fase tão difícil como a que o Sporting está a viver, para que os resultados possam aparecer", reforça.

A vitória sobre o Desportivo das Aves, na estreia de Silas, pode ser um bom ponto de partida para inversão de resultados, esta temporada. Vidigal aprecia a abordagem do novo treinador e classifica-a de "inteligente".

"Com os níveis baixos de confiança que o Silas encontrou no balneário, era prudente conseguir construir um 11 que lhe desse segurança", avalia, anotando que é natural que a qualidade de jogo saia "limitada". "Não se pode pedir mais a um treinador que chegou há dois dias", justifica.



Silas terá agora mais tempo para introduzir as suas ideias. O campeonato para e Vidigal diz que "é uma oportunidade de ouro" para o novo treinador, mas o antigo jogador do Sporting ressalva que a qualidade de jogo que o novo modelo pode transportar "tem se de acompanha por resultados".

O Sporting volta a jogar para o campeonato a 27 de outubro, mas pelo meio tem três partidas em agenda. Defronta LASK de Linz e Rosenborg, para a Liga Europa, e entre os dois jogos internacionais entra em competição na Taça de Portugal, com adversário ainda a definir.