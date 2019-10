Bruno Fernandes diz que os colegas "muitas vezes não têm noção do clube que representam"

Bruno Fernandes considera que ser capitão do Sporting lhe dá a responsabilidade de liderar a equipa, mas também assegurar-se de que os colegas têm noção da grandeza do clube.

"Ser capitão do Sporting é um orgulho enorme. Eu sou português e tenho noção da história do clube. Tento transmitir isso aos meus colegas, pois muitas vezes não têm noção do clube que representam, um clube como o Sporting. É verdade, está há 18 anos sem ganhar o campeonato, mas a pressão tem de estar cá", afirmou o médio, em entrevista aosite da UEFA.

Bruno Fernandes sente que a pressão que sobre ele recai é positiva e que é ele que tem de a transformar "num fator bom para dar o melhor e ajudar a equipa".

"Fiz as minhas duas melhores épocas e agora tenho de confirmar tudo aquilo que de bom tenho vindo a fazer – e melhorar, temos sempre algo para melhorar. Na época passada, fiz menos assistências do que na anterior e quero melhorar esse número. Tenho também de melhorar o meu foco e a minha concentração no jogo", assume.

Na temporada passada, Bruno Fernandes tornou-se o médio mais goleador da história numa só época, com 32 golos. O internacional português não consegue dizer "se há um segredo para marcar tantos golos", contudo, assume ambição de "fazer mais" ainda.

Expectativas controladas na Liga Europa



O Sporting entrou na Liga Europa com uma derrota, no terreno do PSV, por 3-2. Na segunda jornada do grupo D, recebe o LASK, da Áustria, jogo para o qual é favorito. Bruno Fernandes acredita que é possível avançar para os oitavos de final.