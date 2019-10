Associação de Treinadores acusa Sporting de "ataque vil e cobarde"

A Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF) acusa a SAD do Sporting de um "ataque vil e cobarde", após o seu presidente, José Pereira, ter criticado, em entrevista à Renascença, a contratação de Silas, um treinador que não tem as habilitações exigidas pela Liga para ser treinador principal de um clube profissional.

Os leões classificaram, esta terça-feira em comunicado, as declarações de José Pereira como "ridículas e inaceitáveis" e anunciou que "vai encetar diligências para que sejam restringidas as atribuições daquela associação, começando por exigir à Liga Portuguesa de Futebol Profissional que avalie se é legal o princípio da certificação dos treinadores".

Em resposta, a ANTF diz que o Sporting "falta deliberadamente à verdade, no seu comunicado, quando imputa ao presidente da direção da ANTF, afirmações que, em momento algum, foram por si proferidas".

A Associação reitera que Jorge Silas não tem qualificações para treinar um clube profissional, de acordo com o regulamento de competições que contou com o voto favorável do Sporting.

"Lamenta a direção da ANTF o ataque vil e cobarde de que foi alvo o seu presidente, pela SAD do Sporting, na medida em que a sua idoneidade e carater foram colocados em causa, de forma intolerável, inadmissível e sem precedentes. A SAD do Sporting é muito maior do que o seu comunicado", pode ler-se



A SAD leonina é ainda acusada pela Associação Nacional de Treinadores de pretender "baralhar e confundir os mais distraídos, na medida em que pretende legitimar o exercício da atividade de treinador por quem não está devidamente habilitado para o efeito e isto nada tem a ver com “registos prévios de cariz associativos”.