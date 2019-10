São Bento à Sexta

São Bento de campanha

30 set, 2019

Em tempo de campanha eleitoral não é preciso esperar por sexta-feira para termos um São Bento. Esta semana foi à segunda, para ouvirmos os nossos repórteres que seguem as campanhas partidárias – Susana Madureira Martins, Paula Caeiro Varela, Isabel Pacheco, Cristina Nascimento e João Cunha – e também a análise da editora de política, Eunice Lourenço. Um São Bento especial, com o editor José Pedro Frazão a distribuir jogo entre as contas de Centeno e as armas de Tancos.