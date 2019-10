Cardeal Tolentino Mendonça enche Machico de orgulho

Não há em Machico, cidade na costa leste da ilha da Madeira, quem não conheça o “padre Tolentino”. O arcebispo, bibliotecário e arquivista da Santa Sé, nasceu ali, a 15 de dezembro de 1965. Depois, partiu com a família para o Lobito, Angola, onde viveu até aos 11 anos. Regressou à Madeira em 1976, na ponte aérea que trazia os retornados.

“O padre Tolentino, agora já arcebispo - pode dizer lá na Renascença - é um grande homem. Eu tenho um filho que andou aqui, no seminário, aqui, na Madeira, até ao 5.º ano com ele. Conheço-o bem”, conta António, do alto dos seus mais de 80 anos.

Sentado com mais dois amigos num banco de madeira, em frente à igreja matriz, o octogenário prossegue: “O pai dele foi pescador e o meu pai também”. Daí, tira a conclusão: “De pobrezinho também se chega a grande."

E é com orgulho que António conta que “quando o homem foi ordenado padre”, e porque o seu filho “estava lá, no continente, no Porto, ele convidou-me a mim, no lugar do meu filho”. “Foi uma festa muito bonita. Um orgulho para Machico. E é um orgulho maior ainda, agora, vê-lo cardeal”, diz.

João Gomes, que está sentado ao lado de António, entra na conversa para acrescentar que “é muito importante para a terra de Machico o padre Tolentino ser cardeal, porque é uma pessoa que fica presente na história da terra”.

“Conheço-o bem. Ele também me conhece. Já falei com ele algumas vezes e gosto muito, porque é uma pessoa muito simpática e muito inteligente”, diz João.

Também José António Correia, de 66 anos, aposentado da empresa de eletricidade da Madeira, descreve o novo cardeal como “um homem simples, muito humilde e superinteligente”.

“Conheço-o muito bem, ou seja, há umas décadas. É uma pessoa que sempre nos marcou pela positiva. Gostamos muito dele e esperamos que tenha muito sucesso, porque isso também trará resultados positivos para a religião católica”, declara.