Arcebispo alerta para raptos e conversões forçadas de raparigas cristãs e hindus

O arcebispo de Lahore, no Paquistão, denunciou a situação de raparigas cristãs e hindus menores de idade que estão a ser sequestradas, violadas e forçadas a casar, convertendo-se ao Islão.

“O sequestro é um crime. Tem que ser tratado como tal, essa é a única maneira de parar”, disse Sebastian Shaw, em informação enviada à Agência Ecclesia.

Em declarações à fundação pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), o arcebispo adiantou que na província do Punjab as investigações contabilizam “cerca de 700 jovens vítimas de sequestro”, e “muitos ocorreram recentemente”.

O arcebispo Sebastian Shaw assinala que haverá uma motivação religiosa nestes sequestros, pela conversão das jovens ao islão, para além de outras razões.

“É sempre um crime”, sublinha o arcebispo, um dos principais rostos da Igreja Católica no Paquistão.

Segundo a fundação pontifícia, os líderes cristãos falaram sobre este problema com o Governo depois das autoridades locais, nomeadamente a polícia, não terem dado uma “resposta satisfatória”.

“O atual governo está a trabalhar no sentido da igualdade. Todas as pessoas devem sentir que são parte do país”, acrescenta o arcebispo.

Neste âmbito, Sebastian Shaw destaca que “quase 60 % [dos fiéis] são jovens” e estão a “ajudar as pessoas” a terem uma “boa educação, de qualidade, e a tornarem-se profissionais”, o que “é algo de novo principalmente para os católicos”.

“Temos uma boa catequese e ensinamo-los por que são cristãos. Preparamo-los para o diálogo com os muçulmanos, ensinando a diferença entre diálogo e debate”, acrescentou o arcebispo que está a viver o “Ano do Diálogo” na sua diocese.

A Fundação AIS é muito ativa no Paquistão, tendo apoiado, a nível internacional, 61 projetos, incluindo a construção de igrejas e a formação de religiosos e leigos, em 2018.