Jogadores do FC Porto fazem teste antidoping antes da viagem para Roterdão

Alguns jogadores do plantel do FC Porto foram sujeitos a teste antidoping, esta terça-feira, antes da viagem para Roterdão, onde o emblema portista mede forças com o Feyenoord, para a Liga Europa.

Os dragões fizeram o último treino em solo português e Sérgio Conceição ainda não conta com Sérgio Oliveira (ginásio e treino condicionado), Romário Baró (tratamento e ginásio) e Tecatito Corona (tratamento). O mexicano lesionou-se contra o Rio Ave e é baixa praticamente confirmada.

No boletim de treino, o FC Porto anunciou ainda que vários jogadores do plantel foram sujeitos a um controlo por elementos da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP).

Os dragões viajam para Roterdão às 9h30 de quarta-feira, com chegada marcada para as 1200. Às 16h45, Sérgio Conceição e um jogador fazem a conferência de imprensa de antevisão da partida. Às 17h30, o FC Porto realiza o último treino antes da partida contra o Feyenoord.

Feyenoord-FC Porto, a contar para a segunda jornada da Liga Europa, está marcado para quinta-feira, às 17h55, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.