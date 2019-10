Domingos atribui favoritismo ao FC Porto frente a um Feyenoord longe do auge

Domingos Paciência considera que o FC Porto é melhor que o Feyenoord de hoje em dia, um fantasma da equipa holandesa que, em 1993, os dragões eliminaram da Liga dos Campeões, com um golo do antigo avançado.

O único golo da história do FC Porto ao Feyenoord foi marcado por Domingos, em 1993, na segunda ronda da Liga dos Campeões. Vinte e seis anos depois, as equipas voltam a defrontar-se, mas o antigo internacional português vê as equipas em momentos inversamente proporcionais:

"O Porto está a consolidar bem aquilo que o Sérgio [Conceição] quer e está cada vez mais forte. Este Feyenoord é uma equipa que se vê com dificuldades para chegar ao título, muito por culpa do Ajax, que é uma equipa muito mais forte. Este Feyenoord está longe daquele Feyenoord. O Porto, mesmo jogando fora, tem algum favoritismo, porque em termos de equipa é melhor", observa Domingos, para quem a diferença fica bem patente quando se considera que o FC Porto "é um sério candidato a ganhar a Liga Europa".

Para o antigo goleador, o único ponto "ameaçador" do Feyenoord é o ambiente que se vive no estádio.



"O que pode jogar em contra do Porto é o ambiente que vive naquele estádio. Não sei se estará igual, mas a 'Banheira de Roterdão' é sempre um estádio difícil e hostil e é aí que o Porto poderá sentir algumas dificuldades", reconhece.

Sergio não pode, nem deve, fazer poupanças

Apesar do acumular de jogos e do potencial desgaste sentido pelos jogadores, Domingos não acredita que Sérgio Conceição vá fazer poupanças. Afinal, este é o último jogo antes de uma paragem de quase 20 dias, para os compromissos das seleções.



"Acho que este não é o momento para nenhuma das equipas que estão nas competições europeias fazer gestão, porque o campeonato vai parar e vai haver muito tempo para recuperar os jogadores. Portanto, é natural que o Sérgio vá apostar tudo neste jogo. Duas vitórias seguidas nesta competição é meio caminho andado para se qualificar para a fase seguinte", assinala.

Um dos melhores golos da carreira de Domingos



Do jogo de 1993, no Estádio das Antas, e aquele golo que apurou o FC Porto para a fase de grupos da Liga dos Campeões, Domingos Paciência guarda "boas memórias", visto que "foi um jogo marcante na história dos jogadores e do clube".

"Lembro-me perfeitamente quanto era importante para o clube entrar na fase de grupos, porque financeiramente era muito vantajoso. Era fundamental passar essa eliminatória. Foi um jogo difícil, lembro-me que o Ivic [treinador portista da altura] jogou só com o Kostadinov na frente e, na primeira parte, ele esteve muito isolado e houve poucas oportunidades. Com as mexidas na segunda parte, acabámos por ser mais equipa. O Feyenoord teve um jogador expulso por uma falta sobre mim", conta o antigo avançado.

Já depois da hora - "ao minuto 92, salvo erro" -, surgiu o histórico golo de Domingos Paciência: "[Após] um pontapé do Vítor Baía para a frente, a bola fica ali à entrada da área e eu, num espaço curto, acabo por fazer, para mim, um dos melhores golos da minha carreira. Pé esquerdo no ângulo, a bola muito junto ao pé e acaba por ser o golo determinante nesta eliminatória."

O FC Porto chegou às meias-finais da Liga dos Campeões de 1993/94. Foi eliminado (3-0), no Camp Nou, pelo Barcelona de Johan Cruyff, que depois perderia (4-0) a final, em Atenas, para o AC Milan, então treinado por Fabio Capello.

A segunda jornada do grupo G da Liga dos Campeões joga-se na quinta-feira, às 17h55, em Roterdão. O Feyenoord-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.