Cuidar de quem cuida, a sociedade civil no apoio aos cuidadores informais

Autocuidado, desenvolvimento de estratégias de relacionamento com a pessoa de quem cuida, promoção da autoconfiança e capacidade de suporte social. São competências que os promotores do projeto Cuidar de quem cuida querem aumentar em 10%.

A aposta é na formação, capacitação e acompanhamento personalizado de poucos mais de duas centenas de cuidadores, revelou à Renascença Luís Jerónimo, diretor do Programa Gulbenkian Coesão e Integração Social. São os abrangidos pelo projeto a implementar pelo CASTIIS – Centro de Assistência Social à Terceira Idade e Infância de Sanguêdo, Santa Maria da Feira.

Está prevista a participação de cuidadores de 15 autarquias mas até ao momento apenas oito confirmaram a participação: Amarante, Fafe, Gondomar, Guimarães, Matosinhos, Ponte de Lima, Santa Maria da Feira e Vila Verde.

A formação decorre ao longo de dez semanas (uma sessão por semana) e foca-se em três vertentes: cuidados ao doente, incluindo a nível psico-emocional; criação, no município, de um gabinete de apoio que agregue as diferentes instituições numa rede social, com respostas para o cuidador também na área do descanso; e ainda, a criação de um grupo de ajuda mútua, ao estilo “Café Memória”, da Alzheimer Portugal.

No final, os resultados vão ser avaliados pelo CINTESIS, centro de investigação do envelhecimento ligado à Universidade do Porto.

Títulos de impacto social: investimento com retorno

O Cuidar de quem cuida é financiado através dos títulos de impacto social, um instrumento promovido pela Estrutura de Missão Portugal Inovação Social (EMPIS), criada no âmbito do Portugal 2020.

Neste caso os investidores de impacto são a Fundação Gulbenkian e a José de Mello Saúde. Financiam um projeto validado por uma entidade pública, a Administração Central do Sistema de Saúde. Se a meta definida for alcançada serão reembolsados, podendo reinvestir a verba noutros projetos com impacto social. Em causa está um montante global de 250 mil euros, com investimento inicial de 130 mil euros, dividido entre os dois financiadores.

Há cerca de 140 títulos de impacto social em todo o mundo, oito dos quais lançados em Portugal. O Cuidar de quem Cuida é o sexto em que a Fundação Gulbenkian participa, é o primeiro na área da saúde e, segundo os promotores, o único em todo o mundo que se centra no apoio aos cuidadores informais.

Trata-se de um primeiro passo para ajudar uma pequena parte dos 800 mil cuidadores que existem em Portugal. Sem horário, pausas, férias ou vencimento, o seu trabalho está, no entanto, avaliado em cerca de 4.000 milhões de euros anuais.