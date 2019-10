Açores preparados, mas “nunca sabemos o que estes ataques da natureza vão causar”

As autoridades nos Açores acreditam que têm a situação controlada para a chegada do furacão Lorenzo, que deve atingir a ilha na madrugada de quarta-feira, mas o coronel Carlos Neves, da Proteção Civil, avisa: “Nunca sabemos o que estes ataques da natureza vão causar.”

A população está a ser avisada para tomar as devidas medidas preventivas. “A indicação que temos dado é que guardem e recolham todos os objetos soltos no jardim e à volta de suas casas, consolidem os telhados, as portas e as janelas, que só circulem em caso de extrema necessidade, que se afastem das zonas costeiras e não circulem para lá e mantenham-se afastados de todas essas zonas perto da orla marítima.”

Devido à ondulação grande que se espera, uma das grandes preocupações são precisamente as zonas costeiras. “Já foram dadas indicações de reforçar as amarrações das embarcações, que as ponham em segurança; que as infraestruturas junto à orla marítima estejam fechadas e resguardadas.”

O arquipélago entra em alerta vermelho a partir das 00h de quarta-feira, mas a principal preocupação são as ilhas do grupo ocidental, que estarão mais expostos aos efeitos do furacão, explica o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.

“Estamos a prever que no início da noite se comecem a sentir os efeitos do furacão. A sua trajetória está prevista passar ligeiramente a oeste do grupo ocidental, por isso esse grupo irá sentir os efeitos um pouco mais cedo e irá passar a alerta vermelho a partir das 00h. Mais tarde, por volta das 2h ou 3h começará a ser sentido no grupo central.”

Apesar de se prever que o Lorenzo baixe de intensidade antes de atingir o arquipélago, esperam-se ainda ventos fortíssimos. “No grupo ocidental vai ser vento extremamente forte, com rajadas que andarão na ordem dos 180, 190 quilómetros por hora, com a possibilidade de serem superiores, com uma intensidade média na ordem dos 120 e com um pico por volta das 3h00. Deverá demorar seis horas a passar pelo grupo ocidental.”

“No grupo central a situação do vento não será tão forte, esperando-se rajadas na ordem dos 160 ou 170 quilómetros e uma intensidade média um pouco mais baixa na ordem dos 110, 120 no máximo”, diz ainda Carlos Neves, que se mostra ainda preocupado com “a agitação marítima, que será muito forte, vinda de sul, e não tanto a precipitação, pelo menos segundo as previsões, porque a face oeste do furacão é que terá mais precipitação e essa ficará fora das ilhas do arquipélago.”

Por enquanto, diz o coronel, não há previsão de evacuação de localidades, embora a situação esteja a ser ainda analisada em conjunto com as câmaras municipais e com o apoio constante das informações veiculadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Carlos Neves acredita que os efetivos disponíveis no arquipélago serão suficientes para fazer face à ameaça posta pelo Lorenzo, mas caso isso não se confirme há reforços prontos para se porem a caminho. “A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem um módulo de 50 operacionais prontos para vir em nosso auxílio, com diversas valências em caso de necessidade”, explica.

Os seus efeitos deverão ser sentidos em todo o arquipélago, mas com maior intensidade no grupo Ocidental, que compreende as ilhas das Flores e do Corvo.