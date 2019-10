Drone ajuda a capturar fugitivo que vivia escondido em gruta há 17 anos

A tecnologia ao serviço da justiça. Um fugitivo foi capturado na China com a ajuda de um drone, depois de 17 anos a monte.

Song Jiang estava a viver há anos numa gruta, nas montanhas de Yunnan, no sudoeste da China, de onde é natural.

Detido por tráfico de mulheres e crianças, o homem que tem agora 63 anos conseguiu fugir de um campo prisional em 2002 e era procurado desde então.

Segundo a polícia, no início de setembro as autoridades receberam novas pistas sobre o seu paradeiro, que as levaram a procurar nas montanhas, mas sem sucesso. Foi então que recorreram a drones para poder observar alguns lugares menos acessíveis e viram detritos e algumas chapas que serviam de telhado para o abrigo improvisado de Jiang.

O fugitivo, que foi enviado de volta para a prisão, estava há tantos anos sem contactar com outras pessoas que, segundo a BBC, teve dificuldades em comunicar com os polícias que o detiveram.