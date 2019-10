Ex-treinador de Mo Farah banido por quatro anos

Alberto Salazar, antigo treinador do atleta britânico Mo Farah, foi banido do atletismo por quatro anos, após condenação por violar as regras antidoping, quando liderava o Nike Oregon Project (NOP), um grupo que promove o atletismo de fundo.

De acordo com a "BBC", a decisão foi tomada após uma investigação de quatro anos da Agência de Antidopagem dos Estados Unidos (Usada) e um processo que se arrastou por dois anos nos tribunais. A mesma pena foi aplicada a Jeffrey Brown, um endocrinologista da Nike que tratava vários atletas do NOP.

Salazar e Brown estão acusados de posse e tráfico de uma substância proibida de aumento de rendimento desportivo. Também administraram, ou tentaram administrar, um método proibido a vários atletas. No relatório final, é referido, ainda, que Salazar "adulterou ou tentou adulterar o processo de controlo de doping".

"Salazar e Brown partilhavam informação com o objetivo de melhorar o rendimento dos atletas através de intervenção médica, com foco particular no aumento dos níveis de testosterona", pode ler-se no relatório, que refere, ainda, que tudo foi feito "sem qualquer autorização aparente dos atletas" do NOP.

Mo Farah foi treinado por Alberto Salazar, no NOP, entre 2011 e 2017, mas nunca chumbou um controlo antidoping. Durante o tempo em que treinou com Salazar, o atleta britânico, agora com 36 anos, ganhou seis títulos mundiais e quatro medalhas de ouro olímpicas nos 5.000 e 10.000 metros.