Sondagem das sondagens. PS perto do mínimo do ano, PSD atinge novo máximo

A queda do PS nas sondagens e a recuperação do PSD é claramente refletida na sondagem das sondagens da Renascença, um agregador que reúne todos os estudos de opinião realizados em Portugal e calcula a melhor estimativa para os resultados das legislativas.

O PS continua a liderar folgadamente, com o modelo seguido neste estudo a atribuir-lhe 37,99% dos votos, mas está próximo do mínimo do ano, atingido em maio (37,15%). Por sua vez, o PSD atinge o melhor resultado de 2019, com 26,77% das intenções de voto. É o valor mais alto e a curva ascendente nos últimos dias é notória. Os sociais-democratas regressam a valores próximos dos registados ao longo de todo o quatro trimestre de 2018.

A sondagem das sondagens reflete assim a sondagem divulgada esta terça-feira, do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (Cesop-UCP), feita para o Público e RTP sobre a intenção de voto nas legislativas de domingo.

O PS alcança os 37% e o PSD chega aos 30%. Em terceiro lugar, surge o Bloco de Esquerda, com 10%, seguido do PCP, com 6%, do CDS, com 5%, e do PAN, com 3%.

O estudo, que foi realizado entre os dias 26 e 29 de setembro (aparece registado na sondagem das sondagens com a data do último dia de recolha dos dados), é particularmente relevante dada a amostra: 3226 inquéritos válidos.

Trata-se assim do estudo sobre as legislativas com a maior amostra desde maio. A margem de erro máximo é de 1,7%, com um nível de confiança de 95%.