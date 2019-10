Rui Rio. "Não é normal" assinaturas de deputados serem usadas sem conhecimento dos próprios

O presidente do PSD, Rui Rio, diz que "não é normal" o facto de assinaturas de deputados serem usadas sem conhecimento dos próprios.

Vários deputados do PSD queixaram-se de não terem sido consultados quanto ao pedido de fiscalização do diploma que prevê a nacionalização da Casa do Douro, situação que Rio classifica como " incidente desagradável".

"Obviamente que é um incidente desagradável, mas penso que, nesta altura, está resolvido. A direcção do grupo parlamentar é que está tratar disso", declarou Rio, esta terça-feira, em lamego.

"Soube ontem, muito depois de vocês [jornalistas], porque não consegui acompanhar as notícias com a mesma velocidade. Acabei por saber duas ou três horas depois. Já falei com o dr. Fernando Negrão e agora estou dentro do assunto", esclareceu.

"Não estou no grupo parlamentar, não sei qual é a prática. Obviamente que, olhando para a situação, não é o normal, mas não sei se é prática os deputados confiarem na direção do grupo para esta poder pôr o nome em alguma coisa. Para quem está de fora, e eu estou de fora porque há muitos anos que não sou deputado, obviamente, não é normal", rematou Rio.