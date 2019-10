Rio não responde ao PS para evitar "acelerar disparate"

O presidente do PSD, Rui Rio, absteve-se hoje de comentar as declarações do histórico socialista Manuel Alegre, que lhe chamou “justiceiro eleitoralista”, afirmando que não quer “acelerar relativamente ao disparate” para não descredibilizar a campanha eleitoral.

Na segunda-feira, num comício do PS, o dirigente histórico socialista Manuel Alegre visou a atuação do presidente do PSD a propósito do caso de Tancos e recusou “lições de moral de quem há alguns dias criticava a justiça de tabacaria e agora se arvora em justiceiro eleitoralista”.

“Se eu agora for comentar tudo aquilo que, quer o dr. António Costa, quer as pessoas do PS, vão dizendo sobre a campanha e sobre mim […] chegamos a sexta-feira no topo do disparate”, disse Rui Rio aos jornalistas.

À margem de um contacto com a população no centro da cidade de Lamego, distrito de Viseu, o líder social-democrata assinalou que “agora a tendência para o disparate é enorme até sexta-feira”, diz em que termina o período oficial de campanha para as eleições legislativas de 06 de outubro.

“Por isso, eu vou procurar manter-me em terceira, nunca meter a quarta e acelerar relativamente ao disparate, porque senão desprestigiamos um bocado a campanha”, vincou, ressalvando, no entanto, que sabe “que as campanhas são assim e têm um pouco de ser assim”.

Por isso, “eles dizem o que quiserem dizer e eu deixo-me estar, porque senão isto descredibiliza um bocado a campanha eleitoral”, insistiu.

Questionado também que o facto de o PS ter acusado o PSD de querer instrumentalizar a Comissão Permanente da Assembleia da República e de se ter manifestado contra a sua convocação para um debate sobre Tancos em vésperas de eleições legislativas, Rio respondeu apenas que “depois da conferência de líderes o grupo parlamentar trata disso”.