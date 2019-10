O debate dos pequenos partidos em três minutos

Por último, o ex-candidato do PSD à Câmara Municipal de Loures não deixou passar em claro a sugestão de uma via revolucionária por parte de Maria Cidália Guerreiro, do PCTP-MRPP, que defendeu “um modo de produção comunista.” “Se não é por eleições é como”, perguntou Ventura. A moderadora Maria Flor Pedroso travou o diálogo.

André Ventura, do Chega, começou por atacar o representante do PURP por ter feito “campanha contra os subsídios” na Feira do Relógio, em Lisboa, o que é “enigmático e irónico”. “Eu não fui lá por ser contra os subsídios, fui lá falar dos reformados e dos combatentes”, respondeu Fernando Loureiro.

O aproveitamento da crise climática e da greve estudantil foi motivo para uma troca de acusações. Cada partido tentou apresentar-se como a verdadeira solução e apontar o parceiro do lado como estando a fazer um aproveitamento da situação. “Só falta a comunicação social dizer que foi o André Silva que descobriu o planeta”, ironizou Vitorino Silva, mais conhecido como Tino de Rans, referindo-se ao deputado do PAN. “Hoje em dia todos os partidos são ambientalistas há muitos anos, mas ironicamente só agora se estão a manifestar”, acusou Joacine Katar Moreira, do Livre.

O PNR, que quer tornar muito mais restritivas as leis de imigração, defende a criação de um ministério da família. “Não é à escola que compete educar, é aos pais”, sublinhou José Pinto Coelho. O MPT está contra o Aeroporto do Montijo e sugere como alternativa o de Beja, “que está às moscas”. O Chega pede uma redução do número de deputados, até um mínimo legal de 100. Já o PPM propõe alterar a Constituição para que seja “altamente democrática”, integrando o Tribunal Constitucional “dentro do sistema judicial normal”.

O Aliança – que também pediu estabilidade na colocação dos professores, com “períodos mais alargados” de colocação – quer a universalização dos seguros de saúde e promoção da liberdade de escolha. O Chega pede uma reforma profunda no setor.

Para o Iniciativa Liberal, há “uma geração inteira que não sabe o que é poder subir na vida através do seu trabalho ou do seu negócio” e por isso pede uma taxa única de IRS de 15% e alargamento de serviços públicos como a ADSE a todos os portugueses. Também o Juntos pelo Povo (JPP) julga que Portugal está a viver “acima das possibilidades” e prioriza a redução da dívida pública. Em sentido inverso, o PCTP/MRPP preconiza o não pagamento da dívida, a abolição de todas as taxas moderadoras e a municipalização dos solos.

Ouviram-se várias propostas para o aumento do salário mínimo. O Livre e o MAS pedem que chegue aos 900 euros até ao final da legislatura, o PTP que chegue aos 1000 (e com reforma a partir dos 60 anos).

Viabilizariam um governo do PSD, do PSD ou de ambos?

As respostas são reveladoras do posicionamento dos vários partidos. Há quem admita alinhar com ambos, como o RIR – “um partido 360º”, que “não se importa de ser a pedra pequena para elevar os grandes” – , o Chega – com a condição de se fazerem as reformas da justiça e do sistema político –, o PURP, o PDR, o PPM e o Nós Cidadãos! Por outro lado, Iniciativa Liberal, PNR e PCTP-MPRR recusam os dois partidos.

JPP, Livre e MAS, com condições, só alinhariam com o PS. PTP e Aliança só admitem apoiar um Governo do PSD, posição de que se aproxima o MPT, que considera “um pouco difícil fazer algum acordo com o PS”.

O momento dos pequeninos

Na última ronda, sobre as possibilidades de apoio parlamentar a um Governo, Gonçalo da Câmara Pereira, do PPM, lançou uma série de elogios a Santana Lopes, que considerou uma “das pessoas mais injustiçadas deste país”, e elogiou a sua “humildade” por se sentar “junto dos pequeninos”. O resto do painel não ficou muito agradado com o adjetivo.