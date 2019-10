Nós, Cidadãos! defende a construção de "fábricas de água"

A cinco dias das eleições, José Roquette foi a figura central do dia de campanha do Nós, Cidadãos!. O empresário encabeça a comissão de honra da candidatura do partido às legislativas e, esta terça-feira, deu a cara pelas propostas relativas à água.

Roquette criticou a passividade dos portugueses e comparou a situação com a dos incêndios de 2017.

"Em relação à água, estamos em situação muito parecida com a que o país passou com os incêndios de 2017, que é a chamada imprevidência. Não estávamos preparados, nada estava preparado e aconteceu o que todos sabemos. Com a água estamos muito perto da mesma situação".

O empresário mostra-se incomodado com a inércia dos sucessivos governos e, entre as soluções possíveis, defende a criação de centrais de dessalinização, que convertam a água do mar em água utilizável no dia-a-dia dos portugueses.

Segundo José Roquette, Espanha já tem mais de 900 centrais, enquanto que Portugal continua a haver apenas duas, privadas e de pequena dimensão.