Jerónimo. Proposta da CDU de rede pública de creches não é contra as IPSS

O secretário-geral da PCP, Jerónimo de Sousa, insitiu esta terça-feira na necessidade de criação de uma rede rede pública de creches.

A proposta dos comunistas foi repetida na visita a uma creche e jardim de infância em Sobral de Monte Agraço, com Jerónimo de Sousa a sublinhar que a meida não vista a instituições privadas de solidariedade social (IPSS).

"Defendemos que há espaço suficiente para as IPSS continuarem o trabalho meritório que muitas fazem. Não é uma medida contra as IPSS, mas uma responsabilização do Estado por aquilo que deve ser do Estado", esclareceu o líder do PCP e da CDU.

Sobre os custos que a medida poderia acarretar, Jerónimo põe a tónica no factor "investimento": "Há um deve um haver. Se for do ponto de vsita do Ministério das Finanças, acredito que se esteja a medir os custos. Se for do nosso ponto de vista e do ponto de vista social, é um grande investimento que se refletirá positivamente no futuro."

Sondagens: "O nosso resultado está em construção"

Jerónimo de Sousa, que tomou nota da preocupação das educadores sobre a contagem do tempo de serviço, foi ainda confrontado com a subida das intenções de voto na CDU, que as sondagens vão mostrando, afirmando que "não atribui" grande relevância a esse dado.

"Não atribuo. Acho que não é correcto gostar das sondagens que são boas e não gostar das que são más. E, como existem más e boas, tenho sempre esta dúvida latente", desvalorizou

"O que posso dizer, independentemente das sondagens - e com respeito pelos profissionais que as fazem - é que o nosso sentimento é de que o nosso resultado está em construção", rematou Jerónimo de Sousa.