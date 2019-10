Legislativas 2019

Isto não é realidade virtual. As eleições legislativas explicadas com bonecos

01 out, 2019 - 15:00 • Inês Rocha , Rodrigo Machado , Maria João Cunha

Impossibilidades virtuais, modelos matemáticos que complicam as contas eleitorais, vacinas de iniciação, gente que quer aparecer, arranjinhos prometidos. A culpa é do sistema – que explicamos em cinco minutos. Ou dos seus atores. Há 21 partidos e movimentos nos boletins, 10, 8 milhões de cidadãos inscritos para votar. Acontece tudo a 6 de Outubro de 2019, nas eleições legislativas. (E depois de ver este vídeo acabam-se as desculpas para não votar)