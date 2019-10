Esquecer azedumes, olhar os desafios e votar

No próximo domingo, dia 6 de outubro, esqueçamos azedumes com os partidos, sentimentos de frustração por termos sido, em certas situações, vítimas de falsas promessas ou outras causas de desmotivação. Disponibilizemos um pouco do nosso tempo para irmos votar: o livre exercício desse direito e a nossa permanente atenção e mobilização constituem as bases fundamentais para a construção de um futuro melhor.

Os portugueses, mobilizando-se, deitando mão dos recursos materiais, culturais, científicos e tecnológicos existentes, e exigindo uma melhor utilização e distribuição da riqueza, podem transformar positivamente as suas condições de vida e dar um forte contributo para que as novas gerações tenham um bom futuro. O voto não resolve tudo, mas ajuda muito.

Na legislatura anterior, as politicas austeritárias tinham-nos colocado num lamaçal perigoso e eram enormes os receios quanto ao futuro. Isso gerava desmotivação que, num processo social contraditório - como tantas vezes acontece - se misturava com fortes exigências de buscarmos caminhos novos. Eram grandes os desafios em 2015 e foi importantíssimo irmos votar: não se resolveram muitas das limitações das nossas vidas, mas encontrou-se um caminho gerador de esperança para a maioria das portuguesas e portugueses. Mesmo com muitas gafes e contradições deu-se, até, um salto qualitativo no papel e desempenho das instituições e no exercício da política.