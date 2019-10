Cristas assinala Dia Mundial do Idoso em Viana do Castelo

“Gosto de a ver, diz as verdades”, diz uma lojista numa das ruas do centro histórico de Viana do Castelo, numa tentativa de cumprimentar Assunção Cristas, esta terça-feira. A líder do CDS-PP ouve, e cumprimenta-a.

A arruada em Viana do Castelo foi antecedida de uma visita ao Lar de Idosos da Congregação de Nossa Senhora da Caridade, o maior do distrito, com 150 utentes, no âmbito do Dia Mundial do Idoso.

“É importante sinalizar este dia como um dia que nos deve levar a refletir como aquilo em que, como sociedade, estamos a fazer”, justifica Cristas, para quem nesta matéria, “é importante contar com o apoio de todos, nomeadamente do sector social das IPSS, que fazem um grande trabalho”, para podermos criar “uma verdadeira rede de apoio e de cuidadores para os mais idosos. Para que ninguém fique sozinho em casa”, remata Cristas.

De manhã, ainda no distrito de Coimbra, a campanha dos centristas passou por Coimbra, por uma farmacêutica, a Bluepharma, que emprega 500 pessoas. Paulo Barradas, administrador da empresa, deixou criticas à carga fiscal, ao referir que “paga salários justos, e que eles recebem salários injustos, porque a fatia que vai para os impostos é terrível”.

“Caótica” foi o termo utilizado para caracterizar a legislação laboral. “Temos de viver com ela. Temos as alterações permanentes de política, e temos de viver com elas”.

O décimo dia de campanha do CDS-PP termina no Alto Minho, em Ponte de Lima, onde decorre a Festa da Desfolhada.