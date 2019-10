Tomané revela convite de um dos três grandes

Tomané estreou-se na Liga dos Campeões como suplente utilizado, na Suíça, frente ao Young Boys. Representou o cumprir de um sonho, depois de já ter jogado na fase de grupos da Liga Europa, em 2013/14, com o Vitória de Guimarães.

"Foi o realizar de um sonho, mais um. Vim para poder jogar a Liga dos Campeões, acho que é aquilo que todos pensam jogar. É muito diferente do que jogar com 500 ou 1000 adeptos, como em Portugal. Aqui, jogamos com estádios cheios. Ouvir o hino da Champions, orgulho-me muito do que consegui com o meu trabalho", conta.

O Estrela Vermelha garantiu mais uma presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, após ter eliminado FK Suduva, HJK e Young Boys, nas pré-eliminatórias. Na próxima ronda, mede forças com Bayern de Munique, Tottenham e Olympiacos, um grupo de elevada dificuldade.

"Em termos pessoais, quero jogar, desfrutar e dar o meu máximo. Quero dar-me a conhecer. Em termos coletivos, não temos pressão nenhuma. Conseguimos o objetivo de chegar à fase de grupos, agora vamos dar o máximo. Temos duas equipas que lutam pela Champions e o Olympiacos, que também tem uma equipa muito boa. O pensamento da equipa está em dar uma boa imagem do Estrela Vermelha", diz Tomané.

Críticas ao Tondela



O avançado foi uma das figuras do Tondela nas últimas duas épocas, com 23 golos apontados em 69 jogos. No entanto, Tomané deixa muitas críticas à atitude da nova direção do emblema, que não cumpriu com o prometido e acordado no início da última temporada.

"Já estava para sair no ano anterior. Ficou acordado entre todas as partes a minha saída. Falou-se de valores e tudo. No final da época, muitos não cumpriram com o planeado. Infelizmente, não se portaram bem e não cumpriram com o que se comprometeram. Mais tarde ou mais cedo, elas pagam-se no mundo e eles vão pagar pelo que não cumpriram. Quero agradecer ao Gilberto Coimbra [antigo presidente da SAD], ao Carlos Carneiro [antigo diretor desportivo] e ao Pepa, porque fizeram o que ninguém tinha feito por mim até agora", afirma.

Na última temporada, Tomané fez a melhor temporada da carreira, com 14 golos apontados, um número que pretende superar no futuro: "Foi a minha melhor época a nível de golos. Coletivamente, não foi muito boa, mas acabou por correr bem no fim. Para mim, é sempre bom e tento melhorar. Às vezes, não é possível, depende das lesões e do coletivo em que estamos inseridos. Espero que continue e que faça ainda mais esta época".