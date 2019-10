Feridas saradas nas manchetes

A vitória do Sporting no terreno do Desportivo das Aves, por 0-1, no primeiro jogo de Silas ao comando, pinta as manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

"Ventos de mudança", titula "A Bola". Bruno Fernandes salvou "exibição sem brilho" com golo de grande penalidade. O capitão marcou pelo quinto jogo consecutivo. "Bem melhor", elogia o "Record". O jornal "O Jogo" anuncia: "Três pontos na ferida." Varandas foi alvo de insultos, na Vila das Aves.

Quanto ao FC Porto, Corona pode ser recuperável para o Feyenoord. Metade dos 16 golos dos dragões foram marcados de bola parada. Zé Luís lidera nos golos de cabeça.

Relativamente ao Benfica, Gabriel está à porta do onze para a visita ao Zenit, já André Almeida pára três semanas. Lateral-direito tem lesão muscular na coxa direita.