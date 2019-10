Rúben Semedo marca, mas não evita derrota do Olympiacos no reino de Tomané

O Olympiacos de Pedro Martins perdeu em casa do Estrela Vermelha, na Sérvia, por 3-1, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A formação grega, com José Sá e Rúben Semedo no onze inicial, chegou primeiro à liderança, aos 37' minutos, pelo defesa-central português, que surpreendeu o guarda-redes do Estrela Vermelha com um remate de ângulo reduzido, ao segundo poste, após um livre cobrado por Masouras.

A missão de conquistar os três pontos ficou mais difícil para a equipa grega, após a expulsão de Benzia, que viu o segundo cartão amarelo aos 58' minutos de jogo. Na sequência, Vulic empatou a partida para o Estrela Vermelha, aos 63'.

Perto do fim e com um empate em perspetiva, Milunovic e Boakye conseguiram dar a vitória à equipa da casa, com golos aos 87' e 92' minutos, respetivamente. Tomané foi titular e somou os 90' minutos na equipa sérvia.