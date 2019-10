Paulo Fonseca perde estrela por três semanas

Paulo Fonseca não poderá contar com Henrikh Mkhitaryan, nas próximas três semanas.

O extremo, uma das principais contratações da Roma no verão, contraiu uma lesão no adutor da coxa direita, frente ao Lecce, no domingo. Três semanas é o tempo de paragem avançado pelo clube italiano.

Esta é uma grande perda para Paulo Fonseca, agravada pelo facto de o técnico português também já não poder contar com Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Davide Zappacosta e Cengiz Under.



Contudo, a paragem para as seleções aligeira o peso da baixa. Mkhitaryan deverá falhar as partidas com Wolfsberger, para a Liga Europa, e Cagliari e Sampdoria, para a Serie A.

Mkhitaryan, internacional arménio, de 30 anos, está emprestado à Roma pelo Arsenal, até ao final da época. Até agora, tem um golo e uma assistência em sete jogos, em todas as competições.