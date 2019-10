Nice despede jogador por roubar relógio de 70 mil euros a companheiro

O Nice anunciou, esta terça-feira, que despediu Lamine Diaby Fadiga, por este ter roubado um relógio de 70 mil euros a Kasper Dolberg, uma das principais contratações de verão dos franceses.

Em comunicado, no site oficial, o Nice revela que Diaby Fadiga confessou ter roubado o relógio a Dolberg, mas que mesmo assim "tomou a decisão de rescindir o contrato do avançado, de 18 anos, com efeito imediato".

"Para lá de quaisquer condições desportivas e financeiras, o OGC Nice não se pode dar ao luxo de aceitar tal comportamento e de ignorar tamanho erro. Em questão estão a credibilidade do clube e a confiança que une todos os seus empregados", explica o clube francês.

O relógio de Dolberg sumira, a 23 de setembro, segunda-feira, do balneário do Nice. Após investigação, concluiu-se que Diaby, da formação do clube, que regressara aos treinos em setembro, após lesão, era o culpado O internacional jovem por França confessou.

Se Diaby veio da formação, Dolberg foi contratado, este verão, por 20 milhões de euros ao Ajax. O ponta-de-lança internacional dinamarquês leva quatro jogos e dois golos marcados ao serviço da equipa francesa.