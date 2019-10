Mourinho ensinou lição a Eto'o ao deixá-lo quatro jogos no banco

Samuel Eto'o recorda a valiosa lição que José Mourinho lhe ensinou, no Inter de Milão, quando o antigo avançado camaronês regressou da Taça das Nações Africanas (CAN).

"Em janeiro de 2010, volto da CAN e ele deixa-me fora durante quatro jogos. Pedi para conversar com ele, pois estava muito aborrecido. E ele disse-me: ‘És o meu melhor jogador, mas a equipa está a trabalhar bem sem ti’. Estas palavras mudaram muito a minha forma de ver as coisas", recordou Eto'o, em entrevista ao jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A partir daí, Eto'o nunca mais esqueceu que "quase sempre a própria equipa é a estrela da equipa".

Mourinho está sem clube desde dezembro de 2018, quando foi despedido do Manchester United. Eto'o gostava de o ver a treinar no Barcelona ou a treinar a seleção dos Camarões, contudo, mais importante ainda é que o português volte aos bancos, depois de um merecido descanso:

"No futebol, há momentos em que é bom parar uns momentos. Durante vinte anos ele tem estado habituado a treinar, lutar, ganhar e trabalhar para melhorar os jogadores. Gostava que estivesse no banco do Barcelona ou dos Camarões, mas também estou feliz por o ver relaxar um pouco. Não mais do que esta temporada, espero."