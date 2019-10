Kevin Trapp não joga mais em 2019

Kevin Trapp vê confirmado o pior diagnóstico e fica fora de competição o resto do ano. O guarda-redes lesionou-se num ombro, no jogo do campeonato com Union Berlim, na sexta-feira. Aguentou toda a partida, mas após os exames realizados veio a confirmação de que Trapp só voltará à competição em 2020.

O primeiro jogo que o internacional alemão vai falhar é frente ao Vitória de Guimarães, na quinta-feira, a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

Contratado ao PSG, depois de ter sido tentado pelo FC Porto, Trapp, de 29 anos, era titular do Eintracht Frankfurt. Será substituído pelo internacional dinamarquês Frederik Ronnow, contratado ao Brondby na época passada e que ainda não se estreou esta temporada.