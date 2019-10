João Félix: "Hoje entrou o golo e vai entrar muito mais vezes"

João Félix garante que vai marcar muitos mais golos no futuro, apenas pede tempo para o fazer. A nova estrela do Atlético de Madrid marcou o seu primeiro golo na Liga dos Campeões, em casa do Lokomotiv Moscovo, e deixou a garantia no final da partida.

"É uma questão de tempo. A bola vai entrar. Hoje entrou e pouco a pouco vai entrar muitas mais vezes. Foi um grande jogo e saímos com os três pontos, que é o mais importante", disse.

O jovem de 19 anos custou 126 milhões de euros e já recebeu algumas críticas, principalmente após a exibição menos conseguida no dérbi contra o Real Madrid. Em novo jogos disputados pelos "colchoneros", Félix leva três golos apontados.