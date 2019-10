João Félix estreia-se a marcar na Liga dos Campeões

João Félix fez o seu primeiro golo na Liga dos Campeões, esta terça-feira, na vitória do Atléticod e Madrid em casa do Lokomotiv de Moscovo, por 2-0.

O português tornou-se o jogador mais jovem de sempre a marcar na Champions na história do Atlético de Madrid, batendo um recorde de Kun Aguero.

Aos 48 minutos, João Félix inaugurou o marcador, numa jogada de insistência após uma primeira defesa de Guilherme. Pouco depois, aos 58', Thomas Partey dilatou a vantagem.

João Mário foi titular na equipa do Lokomotiv de Moscovo, enquanto que Éder ficou no banco. No Atlético de Madrid, Felipe, ex-FC Porto, foi titular, enquanto que Herrera não foi opção.