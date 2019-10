Filipe Luís surpreendido com a "intensidade e sabedoria" de Jorge Jesus

Filipe Luís, experiente lateral-esquerdo do Flamengo, reservou grandes elogios para o seu novo treinador de equipa, Jorge Jesus. O defesa chegou ao Flamengo em agosto e destaca a "intensidade e sabedoria de jogo" do técnico português.

"Ele é um espetáculo. Todos os dias aprendo muito com ele. Nunca imaginei que fosse aprender tanto com esta idade. Está a ser espetacular. Ele transmite uma força, intensidade e sabedoria de jogo e isso vê-se dentro de campo. Estamos todos na mesma onda, no mesmo sentido. Não há ninguém contra e isso é fundamental numa equipa que quer conquistar grandes coisas", disse, em declarações à Copa Libertadores.

Na meia-final da prova mais importante de clubes na América do Sul, o Flamengo mede forças com o Grémio, um duelo que promete ser um fantástico jogo.

"Vamos chegar na melhor forma possível para esse jogo, vão ver a melhor versão dos jogadores do Flamengo. Vai ser um jogo espetacular, porque o Grémio também tem uma grande equipa", remata.