Entrada violenta de Briseño vale castigo de quatro jogos

A liga mexicana anunciou, esta terça-feira, que aplicou um castigo de quatro jogos a Antonio Briseño, após uma entrada violenta sobre Giovani dos Santos.

O antigo defesa-central do Feirense, agora no Chivas do México, viu o cartão vermelho direto após uma entrada de sola na coxa do médio internacional mexicano, do Club América, que teve de ser substituído com uma ferida aberta.

Na sequência do lance, que tirará o compatriota de competição durante, pelo menos, seis semanas, Briseño pediu desculpa nas redes sociais: "Queria pedir desculpa, sinto muito. Excedi a minha velocidade, mas não era intenção magoar-te. Espero ver-te recuperado, amigo".

Briseño regressou ao México este verão, após duas temporadas ao serviço do Feirense, na I Liga.