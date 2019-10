Bayern de Munique marca sete golos e envergonha Tottenham

O Bayern de Munique goleou o Tottenham, no novo White Hart Lane, por 7-2, com Serge Gnabry em grande destaque na formação bávara.

Em partida a contar para a segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Tottenham sofreu, pela primeira vez na sua história, sete golos em casa.

O principal responsável foi Serge Gnabry, curiosamente um antigo jogador do Arsenal, o maior rival do Tottenham, que apontou quatro dos sete golos.

O jogo até começou bem para os "Spurs", que entraram a vencer com um golo de Son, aos 12' minutos. No entanto, os bávaros foram para o intervalo já a vencer, com golos de Kimmich e Lewandowski.

Harry Kane ainda reduziu para 4-2, aos 61' minutos, de grande penalidade, mas a equipa de Pochettino não evitou sofrer mais três golos: dois de Gnabry e o segundo de Lewandowski.

O Tottenham, finalista vencido da última edição da Champions, está em último lugar do grupo B, atrás de Olympiacos e Estrela Vermelha. O Bayern lidera isolado, com seis pontos.