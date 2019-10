Avião do Hertha de Berlim foi atingido por um relâmpago

O avião em que a equipa do Hertha de Berlim seguia, no regresso a casa, após vencer (0-4) no terreno do Colónia, foi atingido por um relâmpago, segundo o jornal alemão "Bild". O incidente não teve consequências graves, contudo.

De acordo com a referida fonte, no domingo à noite, a equipa do Hertha teve de viajar num pequeno avião privado, que tinha espaço para apenas 32 passageiros, uma vez que à hora a que chegaram ao aeroporto não havia mais voos marcados. Quando a máquina passava por uma tempestade, deu-se o impacto.

"Houve um grande 'bang', mesmo muito alto. E um enorme feixe de luz inundou o avião", contou o CEO do Hertha, Michael Preetz, ao "Bild".

Javairo Dilrosun, jogador da equipa berlinense, não esconde que o momento o fez temer o pior: "Estava com medo. Ainda bem que aterrámos em segurança. Nunca tinha passado por algo assim."

Na sexta-feira, o Hertha não terá de repetir o choque, uma vez que joga com o Fortuna Dusseldorf em casa.