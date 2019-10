PSD beneficia da baixíssima expetativa em torno de Rui Rio

A descida do PS e a subida do PSD na sondagem publicada esta terça-feira pelo Jornal de Notícias, TSF e TVI, e realizada pela Pitagórica, deve-se a uma conjugação de fatores, segundo os comentadores da Renascença, mas ambos concordam que um dos principais é a baixa expetativa em torno de Rui Rio, do qual o líder do PSD apenas poderia recuperar.

João Taborda da Gama fala ainda no “desgaste dos incumbentes, que é normal em campanha” e também do caso de Tancos, ao qual “o PS não reagiu da melhor forma”. O comentador elogia ainda a campanha feita pelo PSD, que tem conseguido consolidar o voto à direita.

“Rui Rio é bom e as expectativas e ponto de partida eram baixos, o que ajuda sempre. É uma campanha muito mais descomprometida, alegre e pura. As pessoas têm gostado e a subida deve-se um pouco à consolidação do voto à direita, que andava indeciso”, diz.

Fernando Medina diz que concorda no essencial com Taborda da Gama, mas sublinha a sua desvalorização de sondagens pontuais. “O valor do dia não é tão importante, o importante é perceber a tendência. O que a Renascença tem no site, a sondagem das sondagens, é um ótimo instrumento, porque nos retira do ruído do que temos do dia, de uma amostra mais ou menos numerosa. Se virmos, os resultados são bastante próximos daquilo que tínhamos há um mês.”