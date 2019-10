Leclerc continua a confiar em Vettel

Charles Leclerc garante que continua a confiar no seu companheiro de equipa na Ferrari, Sebastian Vettel, apesar de o alemão ter violado as ordens da equipa no Grande Prémio da Rússia de Fórmula 1.

Em Sochi, o plano da Ferrari era que Vettel passasse para a frente da corrida, para bloquear Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeão e líder do Mundial, para depois Leclerc voltar para a dianteira. Contudo, "Seb" recusou permitir que o companheiro de equipa o ultrapassasse e, no final, Hamilton venceu a prova. Ainda assim, Leclerc garante que "a confiança continua a existir", entre ele e Vettel.

"A confiança não muda e o Seb e eu temos de continuar a confiar um no outro. Penso que é importante, para o bem da equipa, saber que, em determinadas situações, podes contar com o outro carro, e vice-versa", declarou o piloto monegasco, aos jornalistas, após o GP da Rússia.

A confiança entre Leclerc e Vettel será novamente testada no Grande Prémio do Japão, em Suzuka, no fim de semana do dia 13 de outubro.

Até lá, fica a certeza de que a estratégia falhada da Ferrari permitiu a Hamilton reforçar a liderança do Mundial de pilotos. O britânico leva 322 pontos, contra 249 do finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, e 2015 de Leclerc. Em quarto e a três pontos, surge o holandês Max Verstappen (Red Bull). Vettel fecha o "top-5", com 194 pontos.