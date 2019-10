Tem 60 anos e 40 de descontos? Já se pode reformar sem cortes

O mês de Outubro promete aliviar os cortes em algumas das pensões antecipadas.

Entra esta terça-feira em vigor o regime de flexibilização da idade de reforma, que vem beneficiar muitos pensionistas. Tanto os trabalhadores do setor privado, como do público, vão poder pedir a reforma antecipada sem a penalização do fator de sustentabilidade, o que na prática se traduzia num corte de 14,7%.

O fator de sustentabilidade datava de 2014 e visava dissuadir a reforma antes da idade normal, estipulada em 66 anos e cinco meses.

Continua a aplicar-se o corte de 0,5% por cada mês que falte para a idade normal da reforma.

Existem, contudo, algumas exceções. Os funcionários públicos com regimes especiais de reforma, como militares, polícias ou magistrados, só poderão beneficiar do fim do corte do fator de sustentabilidade, que entra agora em vigor, se renunciarem às regras do seu estatuto de aposentação.