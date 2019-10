Fundo Monetário Internacional

Kristalina Georgieva inicia funções como diretora-geral do FMI

01 out, 2019 - 10:31 • Lusa com Redação

Georgieva era a única candidata ao cargo e cumprirá um mandato de cinco anos. Christine Lagarde deixa assim a liderança do FMI para ser presidente do Banco Central Europeu a partir do primeiro dia de novembro.