Tomané discorda de Fernando Santos. "Só falta dar oportunidade aos pontas de lança"

Veja também: Tomané revela convite de um dos três grandes Só falta dar oportunidade. Tomané, ponta-de-lança do Estrela Vermelha, acredita que há vários avançados que merecem estar nas escolhas de Fernando Santos na seleção nacional.

"O que se fala é que não há avançados. A questão é ter oportunidade e mostrar, ou não. Falta dar oportunidade, porque há muitos jogadores que merecem ser chamados. Cai-se no erro de dizer que não há pontas de lança, o que é errado. Há cinco ou seis jogadores que jogam a titulares, fazem golos, se calhar só falta essa oportunidade", começa por dizer, em entrevista a Bola Branca. O avançado, de 26 anos, chegou esta temporada ao Estrela Vermelha, do futebol sérvio, mas disputou as últimas duas temporadas no Tondela, onde apontou 23 golos. Tomané diz que a seleção fecha os olhos aos jogadores das equipas mais pequenas em Portugal. "Há muito talento nos clubes mais pequenos. Há uma desigualdade perante um jogador que está numa equipa pequena e num bom rendimento, e outro que está numa equipa grande, mas não está tão bem. A decisão cai sempre no jogador do clube grande. Eu estive no Tondela e sente-se isso", atira.

Na última convocatória para o duplo compromisso da seleção nacional, frente a Sérvia e Lituânia, Fernando Santos deixou de fora jogadores como Dyego Sousa, Éder, Gonçalo Paciência, Rafael Leão e André Silva. Na conferência de imprensa de divulgação da convocatória, o técnico explicou a decisão. "Ponta de lança? Onde está? Um ponta de lança de raiz é um 9. Portugal não tem. O Gonçalo Paciência está muito bem, está a fazer uma época cada vez melhor, por isso também está na lista alargada. Como está o Rafael Leão e outros, mas para estes jogos, na forma de abordar estes jogos, achámos que esta seria a convocatória mais correta", explicou, a 29 de agosto. Champions é montra Tomané é um dos jogadores na luta por uma primeira convocatória e internacionalização. O avançado leva dois golos apontados em sete jogos disputados pelo Estrela Vermelha e estreou-se na Liga dos Campeões, no "play-off" frente ao Young Boys, uma experiência que pode chamar à atenção dos observadores da equipa técnica de Fernando Santos.

"Tenho mais oportunidade a jogar na Liga dos Campeões, porque é a maior montra do futebol. São decisões do treinador, que eu respeito. Vou trabalhar com outros objetivos, porque há muita coisa para conquistar aqui no Estrela Vermelha", diz.